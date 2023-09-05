В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция о частных малахитовых мастерских на Урале в начале XIX века

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) 18 октября пройдет лекция «Неимператорский малахит: частные производства первой трети XIX века». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Пушкина, 5, сообщает пресс-служба музея.



Лекцию прочтет кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального университета Людмила Будрина. В ходе выступления автор расскажет об истории развития на Урале частных мастерских, которые занимались обработкой малахита.



«Лекция будет посвящена малоизвестной публике истории частных российских производств. На основе архивных документов и произведений из отечественных и зарубежных собраний пойдет разговор о трех предприятиях, работавших с конца XVIII до начала ХХ века», — сообщается в анонсе мероприятия.