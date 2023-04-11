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Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 11%

УрБК, Москва, 17.10.2023. В сентябре 2023 года жители России приобрели 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11%, сообщает «Автостат».

В то же время, по данным агентства, по сравнению с августом этого года рынок машин с пробегом сократился на 8%.

При этом по итогам января-сентября 2023 года россияне приобрели 4,33 млн легковых машин с пробегом. Это на 24% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что о годовом росте продаж на рынке подержанных автомобилей также сообщало «Авито». По их данным, в III квартале 2023 года этот показатель увеличился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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