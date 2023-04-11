Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 11%

УрБК, Москва, 17.10.2023. В сентябре 2023 года жители России приобрели 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. По ...11.04.2023 На Среднем Урале продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 44%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Свердловской области продажи трехлетних премиум-автомобилей в I квартале 2023 года ...31.03.2023 В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом выросли на 12,1%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В I квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области оказались ...17.06.2020 Рынок подержанных легковых автомобилей в России в мае сократился на 29%
УрБК, Москва, 17.06.2020. Рынок подержанных автомобилей в России по итогам мая 2020 года сократился на 29% по сравнению ...31.10.2016 Продажи подержанных автомобилей в Свердловской области снизились на 4,3%
С начала года на территории Свердловской области было продано 119 тыс. 207 автомобилей с пробегом, что на 4,3% меньше ...