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Средневзвешенная стоимость зимних шин в России за год увеличилась на 8-14%

УрБК, Москва, 17.10.2023. В России средневзвешенная стоимость зимних шин за год выросла на 8-14%. При этом в основном подорожали дефицитные большие типоразмеры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка.

Согласно данным Центра развития перспективных технологий, средневзвешенная стоимость шипованных зимних шин за год выросла на 14%, до 6,65 тыс. руб. При этом только за прошедший месяц она увеличилась на 5%. Нешипованная зимняя резина за год подорожала на 8%, до 6,18 тыс. руб.

По информации TyresAddict, средние цены в ряде случаев остаются немного ниже уровня прошлого года — в основном по самым популярным типоразмерам, тогда как размеры от R17 и больше стоят заметно дороже, чем год назад. Например, дефицитный R20 сейчас продается за 40 тыс. руб. за шину (+12 тыс. руб. к прошлому году).

По мнению экспертов рынка, рост средневзвешенной стоимости шин обусловлен как повышением цен у конечных продавцов, так и структурой спроса.

Также отмечается, что объем предложения автомобильных шин из Китая вырос на 18%, за счет чего они смогли занять до 12% рынка.
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