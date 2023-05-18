Две коммунальные компании Екатеринбурга выплатят более 500 тыс. рублей компенсации за прорыв теплотрассы

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Две коммунальные компании Екатеринбурга по решению суда обязаны будут выплатить 590 тыс. 112 руб. компенсации за прорыв теплотрассы в Железнодорожном районе. Из-за инцидента, произошедшего в 2021 году, пострадали собственники помещений в здании по улице Жуковского, 8, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



После прорыва теплотрассы подача горячей воды была перекрыта только через пять суток. В результате один из собственников пострадавших помещений обратился в суд с иском к МУП «Екатеринбургэнерго» и АО «ЕТК» о возмещении ущерба.



Железнодорожный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истца и постановил взыскать сумму компенсации с АО «ЕТК», а в удовлетворении требований к МУП «Екатеринбургэнерго» отказал.



АО «ЕТК» подало апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к выводу, что в произошедшем в равной степени виноваты обе коммунальные организации. В итоге ответчики выплатят истцу по 295 тыс. 056 руб., куда включены расходы на ремонт и госпошлина.