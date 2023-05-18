Две коммунальные компании Екатеринбурга выплатят более 500 тыс. рублей компенсации за прорыв теплотрассы

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. АО «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. руб. компенсации ...26.01.2023 РЖД заплатит свердловчанке за падение на перроне более 220 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично ...13.01.2023 Екатеринбургскую клинику «Магнолия» обязали выплатить пациентке компенсацию в размере более 300 тыс. рублей за неудачную ринопластику
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Клинику «Магнолия» в Екатеринбурге обязали выплатить пациентке 317 тыс. 700 руб. за ...23.12.2022 Свердловский облсуд обязал транспортную компанию «Лорри» выплатить сыну погибшего сотрудника 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Свердловский облсуд обязал компанию «Лорри», занимающуюся грузоперевозками, выплатить ...11.03.2013 Екатеринбурженка, сломавшая ногу, выиграла суд против коммунальщиков
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2013. Суд взыскал с ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» и ООО «Капремстрой» 133 690 руб. в качестве ...