Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 17.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2023 года. Курс доллара США снизился на 2,10 коп., до 97,28 руб., евро — на 3,23 коп., до 102,52 руб.