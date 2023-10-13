Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 13.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 октября 2023 года. Курс ...11.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 11.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2023 года. Курс ...22.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 11 коп.
УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2023 года. Курс ...20.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 20.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2023 года. Курс ...08.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 39 коп.
УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2023 года. Курс ...