Акции Ирбитского молочного завода проданы на торгах за 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области выставило в пятый раз на ...02.12.2015 Повторные торги по продаже «Свердловскавтодора» не состоялись
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2015. Повторный аукцион по продаже 100% пакета акций ОАО «Свердловскавтодор» признан не ...30.10.2015 Аукцион по продаже акций «Свердловскавтодора» перенесен на 1 декабря
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2015. Продлен срок приема заявок на участие в торгах по продаже 100% пакета акций ...08.09.2015 Ирбитскую семеноводческую станцию снова выставили на торги
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области выставило на продажу ...05.06.2015 Росимущество в третий раз выставило на торги 25,5% акций «Уральского института металлов»
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2015. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области в третий раз выставило ...