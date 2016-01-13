УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:43

Акции Ирбитского молочного завода проданы на торгах за 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Московская компания ООО «Смартпроект», связанная с Группой «Синара», выкупила 49% акций Ирбитского молочного завода (ИМЗ), которые принадлежали правительству Свердловской области. Сумма сделки составила 1,1758 млрд руб. Информация об этом опубликована на портале «ГИС-Торги».

Следует отметить, что на покупку акций претендовали две компании, связанные с «Синарой». Еще одного претендента, планировавшего принять участие в торгах, не допустили до аукциона. Стартовая цена лота составляла 1,17 млрд руб.

Разрешение на продажу крупного пакета акций ИМЗ одобрило Законодательное собрание Свердловской области, однако часть депутатов выступала против частичной приватизации завода.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.01.2016 Росимущество в очередной раз выставило на продажу 25,5% акций «Уральского института металлов»

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области выставило в пятый раз на ...

02.12.2015 Повторные торги по продаже «Свердловскавтодора» не состоялись

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2015. Повторный аукцион по продаже 100% пакета акций ОАО «Свердловскавтодор» признан не ...

30.10.2015 Аукцион по продаже акций «Свердловскавтодора» перенесен на 1 декабря

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2015. Продлен срок приема заявок на участие в торгах по продаже 100% пакета акций ...

08.09.2015 Ирбитскую семеноводческую станцию снова выставили на торги

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области выставило на продажу ...

05.06.2015 Росимущество в третий раз выставило на торги 25,5% акций «Уральского института металлов»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2015. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области в третий раз выставило ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (367)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18