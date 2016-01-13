Акции Ирбитского молочного завода проданы на торгах за 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Московская компания ООО «Смартпроект», связанная с Группой «Синара», выкупила 49% акций Ирбитского молочного завода (ИМЗ), которые принадлежали правительству Свердловской области. Сумма сделки составила 1,1758 млрд руб. Информация об этом опубликована на портале «ГИС-Торги».



Следует отметить, что на покупку акций претендовали две компании, связанные с «Синарой». Еще одного претендента, планировавшего принять участие в торгах, не допустили до аукциона. Стартовая цена лота составляла 1,17 млрд руб.



Разрешение на продажу крупного пакета акций ИМЗ одобрило Законодательное собрание Свердловской области, однако часть депутатов выступала против частичной приватизации завода.