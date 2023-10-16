УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:07

Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск об аннулировании продажи 25% акций Ирбитского молокозавода

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Арбитражный суд Свердловской области отклонил исковое заявление ООО «Маслозавод Нытвенский» об аннулировании сделки по продаже 25% АО «Ирбитский молочный завод». Соответствующее решение отражено в картотеке суда.

Иск об оспаривании продажи 25% акций подавало ООО «Маслозавод Нытвенский». В соответствии с документами суда, решение по делу было вынесено с формулировкой «В иске отказать полностью». Полный текст решения пока не опубликован.

Сам аукцион прошел еще 27 января 2025 года. К участию в торгах была допущена только одна компания, которая и стала победителем конкурса. Победителем была признана компания «СмартПроект», аффилированная с Группой «Синара», которая к тому моменту уже владела половиной акций завода, приобретенных в 2023 году.

Ирбитский молочный завод является одним из крупнейших предприятий молочной промышленности на Урале, основанным в 1925 году. По данным официального сайта завода, на долю предприятия приходится более 25 процентов всей производимой в регионе молочной продукции. В январе 2025 года Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области провело аукцион на продажу 25 процентов акций данного стратегического объекта молочной промышленности.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 18:00 Арбитражный суд Свердловской области запретил продажу 25% Ирбитского молокозавода

Арбитражный суд Свердловской области запретил продажу 69,5 тыс. акций АО «Ирбитский молочный завод», принадлежащих АО ...

Вчера, 14:41 Арбитражный суд Свердловской области запретил продажу 25% Ирбитского молокозавода

УрБК, Екатеринбурге, 03.09.2025. Арбитражный суд Свердловской области запретил продажу 69,5 тыс. акций АО «Ирбитский ...

16.10.2023 Акции Ирбитского молочного завода проданы на торгах за 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Московская компания ООО «Смартпроект», связанная с Группой «Синара», выкупила 49% акций ...

14.08.2014 Свердловская область может отказаться от приватизации ОАО «Ирбитский молочный завод»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2014. Власти Свердловской области, вероятно, исключат ОАО «Ирбитский молочный завод» из ...

22.04.2011 Владельцем акционируемого ГУП СО «Ирбитский молочный завод» будет Свердловская область

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2011. Правительство Свердловской области приняло решение преобразовать в ОАО Государственное ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению
Архив новостей
Сентябрь 2025 (140)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.