Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск об аннулировании продажи 25% акций Ирбитского молокозавода

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Арбитражный суд Свердловской области отклонил исковое заявление ООО «Маслозавод Нытвенский» об аннулировании сделки по продаже 25% АО «Ирбитский молочный завод». Соответствующее решение отражено в картотеке суда.



Иск об оспаривании продажи 25% акций подавало ООО «Маслозавод Нытвенский». В соответствии с документами суда, решение по делу было вынесено с формулировкой «В иске отказать полностью». Полный текст решения пока не опубликован.



Сам аукцион прошел еще 27 января 2025 года. К участию в торгах была допущена только одна компания, которая и стала победителем конкурса. Победителем была признана компания «СмартПроект», аффилированная с Группой «Синара», которая к тому моменту уже владела половиной акций завода, приобретенных в 2023 году.



Ирбитский молочный завод является одним из крупнейших предприятий молочной промышленности на Урале, основанным в 1925 году. По данным официального сайта завода, на долю предприятия приходится более 25 процентов всей производимой в регионе молочной продукции. В январе 2025 года Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области провело аукцион на продажу 25 процентов акций данного стратегического объекта молочной промышленности.