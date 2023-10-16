УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:41

Арбитражный суд Свердловской области запретил продажу 25% Ирбитского молокозавода

УрБК, Екатеринбурге, 03.09.2025. Арбитражный суд Свердловской области запретил продажу 69,5 тыс. акций АО «Ирбитский молочный завод», принадлежащих АО «СмартПроект». Соответствующее решение отражено в картотеке суда.

Суд также наложил запрет на осуществление любых регистрационных действий с документами до вступления судебного решения в законную силу. В постановлении указано, что непринятие соответствующих мер могло бы затруднить исполнение будущего судебного акта, так как акции могут быть обременены залоговыми обязательствами.

Иск об оспаривании продажи 25% акций подало ООО «Маслозавод Нытвенский». Сам аукцион прошел еще 27 января 2025 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.10.2023 Акции Ирбитского молочного завода проданы на торгах за 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Московская компания ООО «Смартпроект», связанная с Группой «Синара», выкупила 49% акций ...

16.03.2022 Суд разрешил КРСУ не принимать акции госпиталя Тетюхина до завершения судебного процесса

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. Арбитражный суд Уральского округа принял решение о приостановке вердикта нижестоящей ...

24.03.2017 100% акций Ирбитского плодосовхоза выставлены на торги за 6,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2017. Фонд имущества Свердловской области выставил на аукцион акции ОАО «Ирбитский ...

06.10.2009 Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление ОАО «Банк ВТБ» о запрете ЗАО «Темерсо» распоряжаться принадлежащей ему долей в размере 74% в уставном капитале ООО «Невьянский машиностроительный завод»

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2009. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление ОАО «Банк ВТБ» об ...

15.09.2009 Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска ЗАО «Райффайзенбанк» к ОАО «Пневмостроймашина» и ООО «ПСМ-Гидравлика» о взыскании свыше 119,21 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2009. Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска ЗАО «Райффайзенбанк» ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (91)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.