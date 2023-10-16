Арбитражный суд Свердловской области запретил продажу 25% Ирбитского молокозавода

УрБК, Екатеринбурге, 03.09.2025. Арбитражный суд Свердловской области запретил продажу 69,5 тыс. акций АО «Ирбитский молочный завод», принадлежащих АО «СмартПроект». Соответствующее решение отражено в картотеке суда.



Суд также наложил запрет на осуществление любых регистрационных действий с документами до вступления судебного решения в законную силу. В постановлении указано, что непринятие соответствующих мер могло бы затруднить исполнение будущего судебного акта, так как акции могут быть обременены залоговыми обязательствами.



Иск об оспаривании продажи 25% акций подало ООО «Маслозавод Нытвенский». Сам аукцион прошел еще 27 января 2025 года.