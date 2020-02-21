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В Туринском районе пресекли незаконную деятельность микрофинансовой организации «КРЕДОВ»

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В ходе проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры Туринского района выявили незаконную деятельность микрофинансовой организации. С 12 июля 2023 года ООО «КРЕДОВ» было исключено из реестра микрофинансовых организаций, однако, несмотря на это, продолжало выдавать потребительские займы населению.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры возбудили в отношении ООО «КРЕДОВ» и его генерального директора административные дела в соответствии с частью 1 статьи 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)». Должностное и юридическое лица оштрафованы на 30 тыс. руб. Постановления не вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме этого, в Туринский районный суд было направлено исковое заявление о признании незаконной деятельности ООО «КРЕДОВ» по заключению с физическими лицами договоров микрозайма и о запрете такой деятельности.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
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