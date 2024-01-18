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18.01.2024

В Екатеринбурге компания «Уралавто» оштрафована на 300 тыс. рублей за выдачу незаконных потребительских займов

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге суд оштрафовал ООО «Уралавто» за незаконное предоставление потребительских займов под видом лизинга и под залог транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отношении юридического лица было возбуждено административное производство по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)». Суд оштрафовал ООО «Уралавто» на 300 тыс. руб.

В прокуратуре отмечают, что, согласно законодательству, деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов) вправе осуществлять только кредитные организации (банки), а также некредитные финансовые организации (ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы).

Постановление суда не вступило в законную силу.
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