В Екатеринбурге компания «Уралавто» оштрафована на 300 тыс. рублей за выдачу незаконных потребительских займов

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку соблюдения федерального ...02.12.2019 В Кушве компания «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. рублей за незаконную выдачу микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Кушве ООО «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. руб. за незаконную выдачу микрозаймов. ...19.11.2019 Агентство недвижимости «Азимут» оштрафовали за незаконную выдачу микрозаймов в Арамили
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Сысертская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что агентство ...16.10.2019 В Североуральске компанию «Альянс Инвест» оштрафовали на 200 тыс. рублей за незаконное предоставление кредитов
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Североуральске ООО «Альянс Инвест» незаконно выдавало потребительские займы. Сведения ...26.08.2019 Директора южноуральской компании «М-С Август» привлекли к ответственности за незаконное предоставление займов
УрБК, Челябинск, 26.08.2019. В Челябинской области директора ООО «М-С Август» привлекли к ответственности за незаконное ...