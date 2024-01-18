В Первоуральске прокуратура пресекла незаконную деятельность организации по выдаче кредитов под залог имущества

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге суд оштрафовал ООО «Уралавто» за незаконное предоставление ...16.10.2023 В Туринском районе пресекли незаконную деятельность микрофинансовой организации «КРЕДОВ»
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В ходе проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры Туринского района выявили ...05.12.2022 Предприниматель из Алапаевска оштрафован на 30 тыс. рублей за незаконную выдачу кредитов
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Алапаевская городская прокуратура пресекла незаконную деятельность владельца магазина и ...22.06.2022 Челябинская прокуратура привлекла к ответственности местного жителя за предоставление краткосрочных займов без регистрации юрлица
УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Сотрудники Каслинской городской прокуратуры в ходе проверки соблюдения законодательства о ...02.12.2019 В Кушве компания «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. рублей за незаконную выдачу микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Кушве ООО «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. руб. за незаконную выдачу микрозаймов. ...