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В Первоуральске прокуратура пресекла незаконную деятельность организации по выдаче кредитов под залог имущества

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Сотрудники прокуратуры в Первоуральске пресекли незаконную деятельность ООО «Партнер» по выдаче краткосрочных займов населению под залог имущества. Нелегальная кредитная организация была выявлена в ходе проверки соблюдения законодательства о предоставлении потребительских кредитов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Так, в ходе проверки было установлено, что ООО «Партнер» под видом комиссионной реализации бывших в употреблении товаров фактически незаконно предоставляло гражданам краткосрочные кредиты под залог электроники и сотовых телефонов. При этом лицензии на соответствующую деятельность компания не имеет.

В отношении юрлица, нарушившего законодательство, возбуждено административное дело в соответствии с частью 1 статьи 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)». ООО «Партнер» оштрафовано на 300 тыс. руб., постановление суда не вступило в законную силу.
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