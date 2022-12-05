Свердловский предприниматель заплатит штраф 35 тыс. рублей за незаконную выдачу займов под залог движимого имущества

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Алапаевская городская прокуратура пресекла незаконную деятельность владельца магазина и ...21.02.2020 В Каменске-Уральском предпринимателя оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконное предоставление потребительских займов
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку соблюдения федерального ...02.12.2019 В Кушве компания «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. рублей за незаконную выдачу микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Кушве ООО «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. руб. за незаконную выдачу микрозаймов. ...25.10.2019 Челябинскому предпринимателю запретили выдавать потребительские займы в комиссионном магазине «Победа»
УрБК, Челябинск, 25.10.2019. Челябинскому предпринимателю после проведения проверки исполнения требований ...26.08.2013 В Екатеринбурге предприниматель оштрафован за незаконную торговлю лекарственными средствами для животных
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2013. В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель оштрафован за незаконную торговлю ...