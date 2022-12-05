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Свердловский предприниматель заплатит штраф 35 тыс. рублей за незаконную выдачу займов под залог движимого имущества

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Индивидуальный предприниматель из Режа по решению суда заплатит штраф в размере 35 тыс. рублей за незаконную выдачу займов населению под залог движимого имущества. Бизнесмен принимал у граждан движимое имущество под залог и выдавал займы, не имея на это соответствующего разрешения, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Прокурорская проверка, проведенная по обращению Уральского ГУ Банка России, выявила, что бизнесмен заключал с клиентами своего магазина «Mobi Cток» договор купли-продажи имущества, при этом по факту граждане получали от предпринимателя займ под залог. По факту осуществляя деятельность ломбарда, индивидуальный предприниматель не был внесен в государственных реестрах субъектов рынка микрофинансирования, размещаемых на официальном сайте Банка России, а заключаемые им договоры не были внесены в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Против нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой». Также выяснилось, что ранее бизнесмен уже совершал подобные нарушения.

По решению Алапаевского городского суда ИП Филиппенко Н. С. был оштрафован на 35 тыс. руб. Коммерсант обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений.
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