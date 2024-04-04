Бизнесмена из Ревды оштрафовали на 30 тыс. рублей за незаконную выдачу займов

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Бизнесмена из Ревды оштрафовали на 30 тыс. руб. за незаконную выдачу займов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.



По данным ведомства, предприниматель выдавал потребительские кредиты под видом договоров реализации товаров, которые были в употреблении. Прокуратура Ревды привлекла местного жителя к административной ответственности.



В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)». Житель Ревды был оштрафован на 30 тыс. руб. Постановление суда вступило в законную силу.