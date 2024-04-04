Бизнесмена из Ревды оштрафовали на 30 тыс. рублей за незаконную выдачу займов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Сотрудники прокуратуры в Первоуральске пресекли незаконную деятельность ООО «Партнер» ...18.01.2024 В Екатеринбурге компания «Уралавто» оштрафована на 300 тыс. рублей за выдачу незаконных потребительских займов
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге суд оштрафовал ООО «Уралавто» за незаконное предоставление ...05.12.2022 Предприниматель из Алапаевска оштрафован на 30 тыс. рублей за незаконную выдачу кредитов
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Алапаевская городская прокуратура пресекла незаконную деятельность владельца магазина и ...21.02.2020 В Каменске-Уральском предпринимателя оштрафовали на 20 тыс. рублей за незаконное предоставление потребительских займов
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку соблюдения федерального ...19.11.2019 Агентство недвижимости «Азимут» оштрафовали за незаконную выдачу микрозаймов в Арамили
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Сысертская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что агентство ...