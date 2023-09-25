Эстетические выходные

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 30 сентября откроется выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) с 30 сентября до 3 декабря ...