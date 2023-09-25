Эстетические выходные

В ближайшие выходные, 14 и 15 октября, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) подготовил для поклонников искусства несколько познавательных мероприятий. Основные пройдут в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11.Древнее искусство
В воскресенье, 15 октября, в 14.00 в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет занятие клуба любителей музея, посвященное истокам западноевропейского искусства. На занятии, которое будет интересно детям и взрослым, сотрудник ЕМИИ Анастасия Лапина расскажет, чем занимались древние люди, и что для них являлось искусством. Слушатели узнают подробнее об истоках появления предметов искусства из керамики, познакомятся с понятием античной скульптуры.
После теоретической части участникам занятия будет предложено изготовить вазу из самозастывающей глины.Греция и Рим: истоки европейского искусства
В субботу, 14 октября, в 15.00 на этой же площадке пройдет экскурсия «Колыбель европейской культуры», посвященная произведениям Древней Греции и Древнего Рима. Встречу проводит сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева.
Организаторы проекта отмечают, что в культуре Древней Греции человек был мерой всех вещей, а ремесло не противопоставлялось искусству. Посетителей музея познакомят с древнегреческими предметами искусства, выполненными из стекла и керамики. Расскажут о типах сосудов и вазописи, а также о том, как чернофигурная техника уступила место краснофигурной.
«Большое внимание будет уделено скульптуре. Мы убедимся, что греческая скульптура развивалась в едином направлении — реалистическом. Античный мастер в своем творчестве мыслил конкретными образами по принципу подражания природе согласно Аристотелю. С течением времени скульптура изменялась, но сохраняла специфические стилевые черты», — сообщается в анонсе мероприятия.
На примере редукций мраморных и бронзовых античных статуй посетителей познакомят с мифами о богах и героях. Пейзажи с античными руинами позволят убедиться в мысли, что архитектура, по утверждению российского историка культуры Паолы Волковой, «соединяет в себе несоединимое, но главное в нашей жизни — философию с бытом, потому что архитектура — это всегда мышление людей о мире, в котором они живут». Живописцы и расцвет искусства в Европе
В субботу, 14 октября, в 14.00 в зале, где представлена гастрольная выставка «От Эль Греко до Ренуара», слушателям расскажут о живописных техниках в европейском искусстве. Кураторы выставки Влада Лаптева и Дарья Черкасова поведают о том, как работали над произведениями искусства голландские художники XVII века, итальянские мастера XVIII века, импрессионисты и символисты XIX века.
Количество мест ограничено. Приобрести билет на мероприятие можно по ссылке
. Фотомонтаж как другая реальность
В воскресенье, 15 октября, на этой же площадке пройдут два мероприятия, посвященных выставке «Фотомонтаж. Исправленная правда». Так, в 12.00 состоится занятие, где слушателям расскажут о том, как можно изменить реальность, применяя технику «правки» фотографий.
«Искусство существует в разных формах. С появлением фотоаппаратов происходит расширение возможностей художников. Теперь можно запечатлеть окружающий мир, но что если добавить в него немного фантастики? Можно ли показать свою реальность?» — сообщается в анонсе мероприятия на сайте музея.
По окончании занятия участникам будет предложено создать авторский фотоколлаж.
В 15.00 по этой же выставке пройдет открытая экскурсия. На ней посетители узнают об истории фотографии через знаковые произведения лучших отечественных и зарубежных художников.
«Экскурсия поможет понять долгий (с конца XIX века) и интереснейший путь экспериментов и творческих исследований фотографами возможностей фотомонтажа», — рассказывают организаторы в анонсе.Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ
Выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда» из собрания Центра визуальной культуры Beton (Москва) открылась
30 сентября. В ее составе 61 произведение, отображающее историю фотомонтажа XIX-XXI веков. Экспозиция поделена на два основных хронологических блока: историческую часть (вторая половина XIX — конец XX веков) и современную (с начала XXI века по 2023 год).
Напомним, что этой осенью в культурном центре «Эрмитаж-Урал» откроется гастрольная выставка, посвященная Екатерине I и Петру Великому. Она станет подарком к 300-летию Екатеринбурга от Государственного Эрмитажа. Уральский музей стал спутником одного из крупнейших культурных учреждений России в 2021 году после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс».