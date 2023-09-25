Фото в объективе

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ)) 30 сентября открывается выставка из собрания Центра визуальной культуры Beton (Москва) под названием «Фотомонтаж. Исправленная правда» (12+). В ее составе 61 произведение, отображающее историю фотомонтажа XIX–XXI веков. В коллекции представлены знаковые работы отечественных и зарубежных авторов. Экспозиция поделена на два основных хронологических блока: историческую часть (вторая половина XIX — конец XX веков) и современную (с начала XXI века по 2023 год).«Название «Исправленная правда» выставка носит потому, что фотография часто воспринимается как средство фиксации окружающего мира. Однако на самом деле фотограф зачастую заменяет окружающую действительность своей. В уральском Эрмитаже выставлена первая в России выставка фотомонтажа. Здесь представлены оригинальные работы, сделанные самими авторами, включая историческую часть экспозиции. Здесь нет современной печати, фотографических пересъемок», — рассказал во время открытия выставки арт-директор Центра визуальной культуры Beton Алексей Логинов.В первой части экспозиции представлено несколько примеров дореволюционного монтажа и работы советских авторов. По словам А. Логинова, последние обозначены преимущественно агитационно-политическим направлением, внутри которого можно выделить несколько основных тем: высказывания о мировой политической ситуации, нередко наполненные иронией (А. Житомирский. «Геббельс», 1942; «Устаревший транспорт», 1962); утопические образы достижений советского государства (Э. Лисицкий, М. Альперт. «Рабочий и крестьянин», 1932) и политической жизни страны (А. Лавров. «СССР. Все на выборы 26 июня», 1938); изображения трагических исторических и современных событий (А. Житомирский. «Греческая трагедия», 1960–1970-е; А. Виноградов, В. Хабаров. «Чернобыль», 1986; Е. Халдей. «Олень Яша. Заполярье», 1941 и др.).Конец века представлен художниками с разными подходами к использованию фотомонтажа. Например, среди них Франциско Инфанте-Арана, чей стиль отличает сочетание геометрической абстракции и пейзажной фотографии. Далее следует работа Сергея Бугаева (Африка) с фрагментами инсталляции «MIR: Made in 20th century», которая выставлялась на Венецианской биеннале 1999 года. Также можно увидеть фотоизображения Бориса Орлова с символами и атрибутами имперских культур вкупе с органическими формами.«Основная идея центра Beton — продемонстрировать и внедрить в общество представление о том, что фотографическая авторская работа, исторический отпечаток может быть произведением искусства. Наша идея заключается в том, чтобы показать возможность фотографии. В нашей коллекции есть первый снимок, сделанный на территории Российской империи, начиная с 1842 года, кончая современными зрелищными фотографиями, которые постоянно пополняются», — объяснил концепцию Центра визуальной культуры Beton А. Логинов.Вторая часть экспозиции включает произведения современных авторов, преимущественно отечественных. Художники представляют иные варианты реальности, сочетая аллюзии на общекультурные темы и отсылки к истории мирового искусства с техническими возможностями XXI века. Один из арт-объектов — цифровая картина художественной группы AES+F из проекта «Пир Трималхиона», который является авторской интерпретацией главы романа «Сатирикон» древнеримского поэта Петрония Арбитра. Обращают на себя внимание три работы французского художника Жерара Рансинана, отсылающие зрителя к истории европейского искусства, сочетая ее с социальными проблемами современного общества. Также в экспозиции можно будет увидеть крупноформатные фотомонтажи Валерия и Натальи Черкашиных из серии «Global Underground», посвященные исследованию культурологических особенностей некоторых стран посредством изображения подземных транспортных систем в период их создания.«Сегодня мы все чаще слышим термин «искусственный интеллект», и инвестиции в эту технологию сильно растут. У этой работы фотографическая основа, она снималась при помощи специальной техники для камеры. Затем полученные изображения сшивались, для того чтобы получилась многослойная работа. Существа, которых мы здесь видим, были созданы при помощи искусственного интеллекта. Генерировалось порядка 200 изображений. Часть из них мы отобрали и доработали для дальнейшей экспозиции», — рассказала о работе, сгенерированной искусственным интеллектом, креативный директор Центра визуальной культуры Beton Ольга Мичи.Вдобавок Алексей Логинов подчеркнул, что фотопроизведения, которые создаются сегодня, станут важным артефактом понимания ценностной картины мира нашего времени для потомков. В том числе поэтому к фотографиям не стоит относиться пренебрежительно, как к искусству второго порядка, а следует беречь их, ведь они помогают сохранить краткое мгновение сегодняшнего дня.Посетить выставку в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) можно с 30 сентября до 3 декабря 2023 года. Кроме того, запланирована обширная параллельная программа. Одним из первых мероприятий станет лекция историка фотографии и арт-директора Алексея Логинова 30 сентября в 14.00. На лекции «Фотомонтаж: творческие возможности» будет дан обзор подходов при использовании фотомонтажа от фотографов-прерафаэлитов О. Рейландера, Г. Робинсона до современных авторов, использующих цифровые технологии обработки изображения.