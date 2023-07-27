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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 30 сентября откроется выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) с 30 сентября до 3 декабря 2023 года пройдет выставка из собрания Центра визуальной культуры Beton (Москва) под названием «Фотомонтаж. Исправленная правда» (12+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 30 сентября откроется выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда»
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Посетителям презентуют 61 работу знаковых отечественных и зарубежных авторов. На выставке будут представлены произведения фотомонтажа двух периодов: исторического (вторая половина XIX — конец XX века) и современного (с начала XXI века по 2023 год).

К выставке также запланирована обширная параллельная программа. Одним из ее первых мероприятий станет лекция историка фотографии и арт-директора Центра визуальной культуры Beton Алексея Логинова. На лекции «Фотомонтаж: творческие возможности» будет дан обзор подходов при использовании фотомонтажа от фотографов прерафаэлитов О. Рейландера, Г. Робинсона середины ХIХ века до современных авторов, использующих цифровые технологии обработки изображения. Мероприятие начнется в 15.00 по адресу улица Вайнера, 11.
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