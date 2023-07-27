В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 30 сентября откроется выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...10.05.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о забытых профессиях дореволюционного Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 11 мая пройдет лекция, ...11.04.2023 Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают в Екатеринбурге лекции об архитектуре Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоится цикл лекций, посвященных архитектуре ...23.03.2023 Культурный центр «Эрмитаж-Урал» представит лекцию о периоде правления императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Карл ...14.12.2022 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...