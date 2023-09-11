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Анна Гурарий избрана председателем Екатеринбургской городской думы

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Екатеринбургская городская дума восьмого созыва на своем третьем внеочередном заседании избрала председателя. Представительный орган муниципальной власти возглавила Анна Гурарий, которая руководит департаментом политологии и социологии УрФУ. Так как должность председателя является освобожденной, Анне Гурарий придется оставить предыдущее место работы.

Выборы председателя прошли на безальтернативной основе, никаких других кандидатур выдвинуто не было. От выступления перед голосованием Анна Гурарий отказалась. Вопрос по выборам председателя был единственным в повестке сегодняшнего заседания.
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