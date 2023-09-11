Анна Гурарий избрана председателем Екатеринбургской городской думы

Подведены первые итоги голосования на выборах депутатов ЕГД ...24.09.2013 Заместителем председателя Екатеринбургской городской думы стал Виктор Тестов
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2013. Депутаты Екатеринбургской городской думы шестого созыва во вторник, 24 сентября 2013 ...23.09.2013 На первом заседании Екатеринбургской гордумы рассмотрят вопрос о конкурсе на замещение должности главы администрации города
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. Вопрос об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации города ...23.03.2010 Свердловскую Областную Думу возглавила Елена Чечунова
В ходе первого заседания обновленного состава свердловской Областной Думы ее председателем избрана Елена Чечунова, ...23.03.2010 ЛДПР выдвинула на должность председателя свердловской Областной Думы Кирилла Баранова
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2010. В ходе первого заседания обновленного состава Областной Думы ЛДПР выдвинула на ...