Дорожный фонд Свердловской области на 2024 год может увеличиться почти на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Свердловской области увеличат финансирование регионального дорожного фонда. ...20.10.2017 В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов в «Платоне» до 20 тыс. рублей
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает размер штрафов для большегрузных транспортных ...20.10.2017 В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов в «Платоне» до 20 тыс. рублей
УрБК, Москва, 20.10.2017. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает размер штрафов для ...13.10.2011 Объем дорожного фонда Свердловской области составит около 10 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2011. Дорожный фонд Свердловской области в 2012 году будет сформирован в объеме около 10 ...23.06.2011 В Челябинской области планируют создать дорожный фонд
УрБК, Челябинск, 23.06.2011. Сегодня на заседании регионального законодательного собрания министр строительства, ...