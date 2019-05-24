Дорожный фонд Свердловской области на 2024 год может увеличиться почти на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Дорожный фонд Свердловской области на 2024 год планируется увеличить на 1,86 млн руб. Об этом сообщается на сайте регионального Заксобрания.



Дорожный фонд региона планируется пополнить за счет расширения перечня доходов, после того как отдельные положения федерального законодательства будут признаны утратившими силу. Соответственно, областное законодательство планируется пополнить рядом положений.



«Предлагается дополнить региональный закон положениями о том, что источниками формирования Дорожного фонда Свердловской области являются, в том числе, доходы областного бюджета от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными средствами, а также доходы областного бюджета от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта», — сказала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.



На 2023 год общий объем дорожного фонда Свердловской области составил около 27 млрд руб.