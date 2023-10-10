Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с уральской метафорической азбукой

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Трехметровая стальная буква Е, которая претендует стать новым логотипом Екатеринбурга, ...29.09.2023 В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появилась световая надпись: «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!»
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея появилась световая ...05.09.2023 Паблик-арт-программа «ЧО» создала «Уральскую азбуку» на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В рамках проекта «Передача энергии» от паблик-арт-программы «ЧО» около библиотеки № 28 ...04.09.2023 В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...13.06.2023 Организаторы паблик-арт программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга на театрализованные сплавы по Исети
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Организаторы паблик-арт программы «ЧО» 17 и 18 июня проведут для жителей Екатеринбурга ...