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Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с уральской метафорической азбукой

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с Уральской метафорической азбукой, над которой в районной школе поработали маленькие жители Екатеринбурга вместе с художниками из московской студии ДЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арта «ЧО».

Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с уральской метафорической азбукой

Постеры Уральской азбуки, в каждой букве которой зашифрована метафора или легенда про Екатеринбург и Урал, созданы по мотивам серии паблик-арт-объектов, появившихся этим летом у здания Библиотеки № 28 на Уралмаше.

При помощи художников из студии ДЭЗ, основанной в 80-е годы в Москве архитектором Михаилом Лабазовым, у ребят получилась коллекция визуальных азбучных сюжетов от буквы «А» (автобуса, который «едет в поселок Крылья») до «Я» (ящерки — «горного духа, хранительницы ценного минерала»).

Кто-то из ребят вложил в буквы географические смыслы, кто-то — исторические: «К»амни, «З»авод, «Д»омна, «Е» — Екатерина + Ельцин. Другие же закодировали в буквах личные впечатления и переживания — «В»есна, «Н»очь, «М»узыка, «Ч»о и так далее.

Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с уральской метафорической азбукой

Пока в уральском алфавите 23 буквы. Оставшиеся десять, начиная с буквы «Ё», может дополнить историями каждый неравнодушный.

«Хочется, чтобы Уральская азбука стала вдохновением для дальнейших поисков ответа на вопрос что же такое Урал, и как он отражается в ощущениях его обитателей», — говорит куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева.

Историю каждой буквы Уральской азбуки можно прочитать на сайте уральскаяазбука.рф. Бесплатный плакат азбуки можно взять в Уральском филиале Пушкинского музея (ГЦСИ в Екатеринбурге).

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»
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