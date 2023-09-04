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Паблик-арт-программа «ЧО» создала «Уральскую азбуку» на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В рамках проекта «Передача энергии» от паблик-арт-программы «ЧО» около библиотеки № 28 на Уралмаше появилась «Уральская азбука». В рамках этого проекта дети создали различные скульптуры, соответствующие 23 буквам русского алфавита. Инсталляцию можно увидеть по адресу улица Ильича, 20, сообщает пресс-служба «ЧО».

По замыслу создателей, в каждой букве, которая представлена в виде яркого арт-объекта, зашифрована метафора или легенда про Екатеринбург и Урал. Над проектом больше месяца трудились подопечные Районной школы паблик-арта «ЧО» и художников студии ДЭЗ № 5.

«Действие проекта «Уральская азбука» разворачивается перед фасадом библиотеки не случайно. Буквы — это знак звука. Они упаковываются в слова и фразы, печатные и электронные книги. Но юные художники «вытащили» буквы из библиотеки и текстов, «переупаковали» их значение — каждый знак превратился в историю», — объясняет искусствовед Георгий Никич.

Вместо обычной азбуки «от А до Я» получилась коллекция визуальных сюжетов от Автобуса, который «едет в поселок Крылья», до Ящерки, «являющейся горным духом, хранителем ценного минерала». Историю каждой буквы «Уральской азбуки» можно прочитать на сайте уральскаяазбука.рф.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступает компания «Атомстройкомплекс» при участии Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина и АНО «Стандарт 2.0».
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