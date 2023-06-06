В Свердловской области 13 октября ожидаются ветер с порывами до 17 м/с и гололед

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области 7 июня ожидается ветреная погода и дожди. Информация об этом ...24.04.2023 На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...12.04.2023 В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Сообщение об ...23.03.2023 На Среднем Урале 24 марта ожидается сильный ветер
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ...15.07.2022 Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде в регионе
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Специалисты МЧС Среднего Урала продлили предупреждение о непогоде в Свердловской ...