В Свердловской области 13 октября ожидаются ветер с порывами до 17 м/с и гололед

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. На Среднем Урале завтра ожидаются ветреная погода и гололед. Предупреждение о непогоде было опубликовано в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.



«13 октября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, гололедные явления», — говорится в сообщении.



Специалисты просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее.