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В Свердловской области 13 октября ожидаются ветер с порывами до 17 м/с и гололед

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. На Среднем Урале завтра ожидаются ветреная погода и гололед. Предупреждение о непогоде было опубликовано в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

«13 октября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, гололедные явления», — говорится в сообщении.

Специалисты просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее.
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