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Вчера, 18:01

В Свердловской области 7 июня ожидаются дожди и ветер до 14 м/с

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области 7 июня ожидается ветреная погода и дожди. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

«По сообщениям синоптиков 7 июня местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 14 м/с и сильные дожди», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды появилось предупреждение о похолодании в регионе.

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