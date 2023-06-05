В Свердловской области 7 июня ожидаются дожди и ветер до 14 м/с

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области 7 июня ожидается ветреная погода и дожди. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.
«По сообщениям синоптиков 7 июня местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 14 м/с и сильные дожди», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды появилось предупреждение о похолодании в регионе.
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