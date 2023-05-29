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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 5-7 июня ожидается температура воздуха от +17 до +28 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +8 градусов.

Помимо этого, в эти дни на территории региона ожидаются дожди и грозы, а также ветер с порывами 15-20 м/с.

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