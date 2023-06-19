В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 20 июня

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области на 20 июня объявлено штормовое предупреждение. Информация о непогоде опубликована в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России на Среднем Урале.



«20 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 20 м/с. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.



Напомним, что ранее синоптики сообщили о высокой пожарной опасности в Свердловской области, а также предупредили жителей о заморозках.