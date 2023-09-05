Житель Полевского в попытке заработать отдал свыше 3 млн рублей лжеброкерам

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Житель Красноуфимска, пытаясь заработать легкие деньги, стал жертвой мошенников. ...22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...25.04.2022 Пенсионер из Полевского перевел мошенникам более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Полевском в полицию обратился местный житель 1937 года рождения, ставший жертвой ...26.10.2021 Житель Екатеринбурга перевел лжетрейдерам почти 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Житель Екатеринбурга стал жертвой мошенников, представлявшихся трейдерами торговой ...28.10.2011 В Москве пенсионер отдал миллион рублей за бумажки «Банка приколов»
Московский пенсионер отдал более миллиона рублей мошенникам в обмен на банкноты «Банка приколов» на западе Москвы, ...