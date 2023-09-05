Житель Полевского в попытке заработать отдал свыше 3 млн рублей лжеброкерам

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В Полевском пенсионер стал жертвой финансовых аферистов, выдающих себя за биржевых брокеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



В дежурную часть полиции 6 октября обратился мужчина 1957 года рождения и сообщил, что через WhatsApp ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером торговой площадки USD REAL, и предложил сыграть на бирже. После того как пенсионер согласился, лжеброкеры создали ему аккаунт на торговой площадке и попросили сделать стартовый взнос в размере 50 тыс. руб.



Так, действуя по указаниям аферистов, доверчивый пенсионер в течение месяца отдал все свои сбережения и оформил несколько кредитов, «вложив» таким образом в фейковую торговую площадку 3 млн 648 тыс. руб.



После того как на электронную почту ему пришло письмо с сообщением, что для разблокировки денежных средств необходимо внести еще 7 тыс. долл. США, пенсионер понял, что стал жертвой финансовых махинаторов.



Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и напоминают, что для масштабирования схем мошенники используют в соцсетях объявления о несуществующих акциях, призах или розыгрышах от имени известных людей или компаний.