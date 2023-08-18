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Вчера, 18:01

В Серове работник завода перечислил телефонным мошенникам более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В дежурную часть полиции Серова обратился мужчина 1974 года рождения, работающий на заводе, который сообщил, что мошенники похитили у него свыше 1,7 млн руб.

Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, потерпевшему в мессенджере WhatsApp позвонила девушка. Она сказала, что его приложение «Госуслуги» взломали и неизвестный оформил на него кредит 1 млн 750 тыс. руб. Затем с мужчиной связался якобы сотрудник Центробанка, который рекомендовал погасить кредит как можно скорее. Для этого пострадавшему нужно было взять «зеркальный» кредит, а потом перевести средства на указанные счета, что он и сделал.

На данный момент по факту совершенного преступления сотрудники полиции проводят проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.
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