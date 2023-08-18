В Серове работник завода перечислил телефонным мошенникам более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...18.08.2023 В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...05.07.2023 Житель Каменска-Уральского перечислил телефонным мошенникам 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В дежурную часть МО МВД России «Каменск-Уральский» поступило заявление от местного ...29.03.2023 В Екатеринбурге злоумышленники убедили слесаря взять кредит и через Pay-сервис перечислить им почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился 59-летний слесарь с заявлением о том, ...11.07.2022 Телефонные мошенники похитили у жителя Серова более 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В дежурную часть полиции Серова обратился 32-летний местный житель, который стал ...