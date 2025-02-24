МВД предупредило об уголовной ответственности за передачу аккаунта WhatsApp «в аренду»

УрБК, Москва, 24.02.2025. МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и ...03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...03.11.2017 В Twitter объяснили исчезновение аккаунта Трампа ошибкой сотрудника
Компания Twitter выпустила заявление, в котором объяснила причину временного отключения аккаунта президента США ...19.06.2014 Жителю Красноуральска грозит лишение свободы за незаконную передачу арестованного автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2014. В отношении жителя Красноуральска возбуждено уголовное дело за незаконную передачу ...03.06.2014 Facebook удалил аккаунт FEMEN International
Администрация Facebook без предупреждения удалила со своего ресурса аккаунт FEMEN International, который объединял ...