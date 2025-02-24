МВД предупредило об уголовной ответственности за передачу аккаунта WhatsApp «в аренду»

УрБК, Москва, 03.04.2025. За передачу своего аккаунта WhatsApp «в аренду» россиянам может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.



Как рассказали представители ведомства, переданный третьим лицам аккаунт могут использовать в колл-центрах для совершения мошеннических действий. В этом случае нарушитель автоматически становится соучастником преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



В МВД также отметили, что самым молодым участником этой схемы оказался десятилетний ребенок. Он предоставил свой аккаунт за 1,5 тыс. руб.