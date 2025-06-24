УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:16

Мошенники с помощью дипфейков выдают себя за глав регионов и местного самоуправления

УрБК, Москва, 08.07.2025. В МВД рассказали о новой схеме мошенничества через WhatsApp и Telegram. Злоумышленники стали представляться главами регионов, местного самоуправления и представителями региональных властей. Об этом сообщает в Telegram-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Преступники от имени этих руководителей пишут жертве или с помощью дипфейков совершают короткий видеозвонок, объясняя плохое качество видео проблемами с мобильной связью. Далее мошенники предупреждают о важном разговоре с правоохранительными органами в ближайшее время.

Затем на человека оказывается психологическое давление с целью вынудить его перевести деньги на счета злоумышленников.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.06.2025 МВД предупредило о мошеннической схеме через звонки на домашние телефоны

УрБК, Москва, 24.06.2025. В России в нескольких регионах зафиксировали звонки мошенников на домашние телефоны. ...

17.04.2025 Злоумышленники начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги» с использованием функции демонстрации экрана на смартфоне

УрБК, Москва, 17.04.2025. Злоумышленники начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги». Под предлогом помощи они ...

05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...

05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...

17.02.2025 Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах

УрБК, Москва, 17.02.2025. Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. В случае ...

Популярные новости
11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (184)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18