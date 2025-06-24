Мошенники с помощью дипфейков выдают себя за глав регионов и местного самоуправления

УрБК, Москва, 24.06.2025. В России в нескольких регионах зафиксировали звонки мошенников на домашние телефоны. ...17.04.2025 Злоумышленники начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги» с использованием функции демонстрации экрана на смартфоне
УрБК, Москва, 17.04.2025. Злоумышленники начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги». Под предлогом помощи они ...05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»
УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...17.02.2025 Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах
УрБК, Москва, 17.02.2025. Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. В случае ...