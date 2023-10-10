Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 12.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 4,59 коп., до 99,98 руб., евро — на 26,80 коп., до 105,95 руб.