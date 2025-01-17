Официальный курс доллара США снизился до 102,38 руб., евро — до 105,81 руб.

УрБК, Москва, 17.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 43 коп., до 102,38 руб., евро — на 29 коп., до 105,81 руб.