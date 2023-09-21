Минэкономразвития: Доля дружественных стран в российском экспорте увеличилась в два раза с 2022 года

УрБК, Москва, 21.09.2023. Правительство РФ утвердило список из более чем 30 стран, представители которых смогут ...08.09.2022 Российские банки начали активно предлагать своим клиентам наличную валюту из дружественных стран
УрБК, Москва, 08.09.2022. Россияне стали активно интересоваться покупкой наличной валюты из дружественных стран. Об ...02.07.2019 Доля просроченных потребительских кредитов в РФ с начала года выросла до 19,5%
УрБК, Москва, 02.07.2019. В России доля потребительских кредитов с просрочкой от 90 дней за январь-май выросла на 0,2 ...14.10.2015 Просрочка россиян по ипотечным кредитам выросла в полтора раза
Доля просроченной задолженности россиян по кредитам выросла за год в различных сегментах в среднем в полтора раза, ...14.10.2015 НБКИ: просрочка россиян по ипотечным кредитам выросла в полтора раза
УрБК, Москва, 14.10.2015. Доля просроченной задолженности россиян по кредитам выросла за год в различных сегментах в ...