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Минэкономразвития: Доля дружественных стран в российском экспорте увеличилась в два раза с 2022 года

УрБК, Москва 11.10.2023. Доля дружественных стран в экспорте увеличилась с начала прошлого года в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова на пленарной сессии Госдумы.

«Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину. Сейчас она в три раза меньше», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что значимость национальной валюты выросла в два раза.
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