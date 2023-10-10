Международный валютный фонд прогнозирует рост госдолга РФ до 21,2% ВВП по итогам 2023 года

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Международный валютный фонд обновил прогноз роста ВВП России на 2023 год

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП РФ с 1,5% до 2,2%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой ...

Международный валютный фонд обновил прогноз роста ВВП России на 2023 год

УрБК, Москва, 10.10.2023. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП РФ с 1,5% до 2,2%. Об этом пишет ...

МВФ ухудшил прогноз падения экономики России в 2016 году до 1%

УрБК, Москва, 19.01.2016. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения экономики России в 2016 году на 1%, ранее ...

МВФ снизил прогноз роста экономики России на фоне мирового роста

Международный валютный фонд предполагает, что в 2014 году рост мировой экономики составит не менее 3,7% . Об этом ...

Международный валютный фонд: ВВП России в 2009 году может снизиться на 7,5%

УрБК, Москва, 01.10.2009. Международный валютный фонд ожидает, что ВВП России в 2009 году снизится на 7,5%, что на 1% ...