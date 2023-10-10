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Вчера, 15:42

Международный валютный фонд прогнозирует рост госдолга РФ до 21,2% ВВП по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 11.10.2023. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что госдолг России к концу 2023 года вырастет до 21,2% ВВП после с 18,9% ВВП по итогам предыдущего года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад МВФ.

Кроме того, согласно прогнозу МВФ, в 2024 году показатель вырастет до 21,8% ВВП. После этого размер госдолга начнет снижаться и к 2028 году дойдет 18,2% ВВП.

Также МВФ ожидает, что мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно повышаться на 1 п. п. глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия. Фонд объясняет рост показателя увеличением задолженности крупнейших экономик, в том числе США и Китая.

Отметим, что ранее МВФ улучшил прогноз роста ВВП России с 1,5% до 2,2%.
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