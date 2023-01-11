Международный валютный фонд обновил прогноз роста ВВП России на 2023 год

Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская экономика сократится на ...11.01.2023 Всемирный банк ожидает спада российской экономики на 3,3% ВВП в 2023 году
УрБК, Москва, 11.01.2023. Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская ...25.06.2020 МВФ ухудшил прогноз развития экономики РФ в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз развития российской экономики в 2020 году, сообщает ТАСС со ...25.06.2020 МВФ ухудшил прогноз развития экономики РФ в 2020 году
УрБК, Москва, 25.06.2020. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз развития российской экономики в 2020 ...22.01.2014 МВФ снизил прогноз роста экономики России на фоне мирового роста
Международный валютный фонд предполагает, что в 2014 году рост мировой экономики составит не менее 3,7% . Об этом ...