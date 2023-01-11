Международный валютный фонд обновил прогноз роста ВВП России на 2023 год

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УрБК, Москва, 11.01.2023. Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская ...

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