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Вчера, 18:01

Международный валютный фонд обновил прогноз роста ВВП России на 2023 год

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП РФ с 1,5% до 2,2%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на октябрьский обзор мировой экономики, опубликованный на сайте организации.

В частности, прогнозируемый рост российской экономики в этом году улучшен на 0,7% с оценки, сделанной МВФ в июле. На следующий год прогноз роста снижен с оценки 1,3% в июле до 1,1%.

Отметим, что ранее свой прогноз по увеличению ВВП России также обновил Всемирный банк. Согласно ему, в этом году экономика страны вырастет на 1,6%, в 2024 году — на 1,3%, в 2025 году — на 0,9%.
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