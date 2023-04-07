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Всемирный банк обновил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

УрБК, Москва, 06.10.2023. Всемирный банк (ВБ) обновил прогноз по увеличению ВВП России в 2023 году. Согласно ему, в этом году экономика страны вырастет на 1,6%, в 2024 году — на 1,3%, в 2025 году — на 0,9%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы организации.

По оценке экономистов ВБ, потеря квалифицированной рабочей силы, ограничения на импорт технологических товаров и потеря производственных прямых иностранных инвестиций негативно скажутся на средне- и долгосрочных перспективах роста.

Во Всемирном банке считают, что инфляция в России в 2023 году составит 5,6%, и ее росту будет способствовать снижение курса рубля. Также в отчете сказано, что за январь-июль этого года банковский сектор страны получил чистую прибыль в размере 2 трлн руб.

Отметим, что ранее Росстат заявил о росте ВВП РФ во II квартале 2023 года на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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