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Вчера, 14:56

Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,47%

УрБК, Москва, 11.10.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 99,83 руб., евро — 105,85 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,47%, европейской — на 0,51%.
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