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Вчера, 14:22

Глава Минтруда России Антон Котяков назвал размер пособия по безработице после индексации

УрБК, Москва, 11.10.2023. Максимальный размер пособия по безработице в России после индексации составит 13 тыс. 751 руб. в 2024 году. Как сообщает «Прайм», такую сумму привел глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Минимальный размер пособия по безработице составит 1 тыс. 613 руб. Также глава ведомства озвучил размер ежемесячных больничных выплат — 122,8 тыс. руб.

Кроме того, после индексации ежемесячный размер декретных выплат составит 565,5 тыс. руб., а пособия по уходу за ребенком — 49,1 тыс. руб.
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