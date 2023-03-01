Глава Минтруда России Антон Котяков назвал размер пособия по безработице после индексации

УрБК, Москва, 01.03.2023. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить на 17% в 2024 году, и ...31.03.2020 Максимальный размер пособия по безработице в России превысит 12 тыс. рублей
УрБК, Москва, 31.03.2020. Правительство России установило максимальный размер пособия по безработице в 2020 году в ...11.11.2019 Правительство РФ не стало повышать размер пособия по безработице в 2020 году
УрБК, Москва, 11.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее размер пособий ...20.09.2016 Минтруда РФ не намерено повышать пособие по безработице в 2017 году
Размеры пособия по безработице в России в 2017 году могут остаться такими же, как и в текущем. Такая норма заложена в ...09.11.2011 Максимальный размер пособия по безработице в России установлен в размере 4,9 тыс. рублей
УрБК, Москва, 09.11.2011. Правительство РФ установило минимальный и максимальный размер пособий по безработице на 2012 ...