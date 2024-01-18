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18.01.2024

Из 1,3 млн свердловских пенсионеров 19% являются работающими

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. На территории Свердловской области проживает 1 млн 268 тыс. пенсионеров, из них 19% работают. Об этом сегодня рассказала управляющий региональным отделением Социального фонда России (СФР) Елена Альшиц на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По ее словам, с 1 января 2023 года страховые пенсии были проиндексированы на 4,8%, с 1 января 2024 года — на 7,5%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению были проиндексированы на 3,3% в 2023 году.

В 2023 году было введено единое пособие для семей с детьми. В Свердловской области его получили 156 тыс. семей на сумму 29 млрд руб. В 2024 году СФР приступил к беззаявительному назначению пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет. Материнский капитал будет проиндексирован на 7,4% с 1 февраля 2024 года.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в регионе в 2024 году составит 122 тыс. руб., размер пособия по беременности и родам вырастет до 565 тыс. руб., а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан составит 49 тыс. руб. в месяц.
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