Из 1,3 млн свердловских пенсионеров 19% являются работающими

УрБК, Москва, 06.07.2021. В 2024 году средний размер страховой пенсии по старости достигнет 20 тыс. 388 руб. Об этом ...17.01.2019 В Свердловской области 366 тыс. работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии не более 261 рубля
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. С 1 августа 2019 года произведут перерасчет работающим пенсионерам, прибавка составит ...29.07.2014 Около 400 тыс. свердловских работающих пенсионеров получат повышенный размер трудовой пенсии
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2014. Повышенный размер трудовой пенсии в августе 2014 года получат около 400 тыс. работающих ...01.04.2014 С 1 апреля трудовые пенсии будут увеличены на 1,7%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2014. C 1 апреля трудовые пенсии россиян будут дополнительно проиндексированы с учетом ...30.03.2010 С 1 апреля 2010 года 1,14 млн. пенсионеров Свердловской области будут проиндексированы пенсии
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2010. С 1 апреля 2010 года 1,14 млн. пенсионеров Свердловской области будут проиндексированы ...