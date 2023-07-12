В ЦБ заявили об ужесточении денежно-кредитных условий в стране

В мае 2023 года розничное кредитование продолжило увеличиваться ускоренным темпом. Так, годовой прирост портфеля ...12.07.2023 Годовой прирост портфеля кредитов физлицам в РФ вырос до 15,9%
УрБК, Москва, 12.07.2023. В мае 2023 года розничное кредитование продолжило увеличиваться ускоренным темпом. Так, ...12.09.2019 ЦБ не видит оснований для мягкой кредитно-денежной политики в РФ
УрБК, Москва, 12.09.2019. Оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в текущих условиях нет. ...31.10.2014 Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%
УрБК, Москва, 31.10.2014. Центральный банк России принял решение с 5 ноября 2014 года поднять ключевую ставку с 8% до ...04.05.2012 Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования 10 мая
УрБК, Москва, 04.05.2012. Заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики назначено на ...