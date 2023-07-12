В ЦБ заявили об ужесточении денежно-кредитных условий в стране

УрБК, Москва, 11.10.2023. По оценкам Банка России, в августе-сентябре денежно-кредитные условия сдвигались в сторону ужесточения. Этому способствовал рост ставок в некоторых сегментах финансового рынка. Об этом говорится в комментарии регулятора «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».



В то же время, по данным Банка России, рост инфляционных ожиданий, сужение кредитных спредов и высокая кредитная активность действовали в противоположном направлении.



Помимо этого, в сентябре ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, в том числе отражая дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.



Отмечается, что в августе-сентябре ценовые условия кредитования в стране начали ужесточаться, но кредитная активность оставалась высокой.