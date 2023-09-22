Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 11.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2023 года. Курс доллара США снизился на 1,42 руб., до 99,93 руб., евро — на 1,34 руб., до 105,68 руб.