УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2023 года. Курс ...22.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2023 года. Курс ...12.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 12.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2023 года. Курс ...08.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 39 коп.
УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2023 года. Курс ...18.08.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2,9 руб., евро — на 3,4 руб.
УрБК, Москва, 18.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 августа 2023 года. Курс ...