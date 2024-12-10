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10.12.2024

Официальный курс доллара США снизился до 99,38 руб., евро — до 105,10 руб.

УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2024 года. Курс доллара США снизился на 5 коп., до 99,38 руб., евро — на 1,20 руб., до 105,10 руб.
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