Официальный курс доллара США снизился до 99,38 руб., евро — до 105,10 руб.

УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2024 года. Курс доллара США снизился на 5 коп., до 99,38 руб., евро — на 1,20 руб., до 105,10 руб.