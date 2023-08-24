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Жительница Магнитогорска продала квартиру и перевела аферистам более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Магнитогорске пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов, действовавших под видом сотрудников Центробанка и правоохранительных органов из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску обратилась 80-летняя женщина и рассказала, что на номер ее телефона последовала череда звонков от неизвестных, представлявшихся высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов из Москвы. Они сообщили, что банковский счет потерпевшей атакуют мошенники, а «черные риелторы» пытаются завладеть ее двухкомнатной квартирой.

Действуя под руководством аферистов, пенсионерка перевела на «безопасный» счет 1 млн руб. личных сбережений. Затем она продала квартиру, вырученные деньги от которой в размере 3 млн 800 тыс. руб. передала аферистам через курьера.

В общей сложности ущерб от всех «сделок» составил 4 млн 744 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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