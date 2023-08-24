Жительница Магнитогорска продала квартиру и перевела аферистам более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 24-летняя девушка перевела мошенникам 1 млн 350 тыс. личных накоплений. ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...17.01.2023 Жительница Екатеринбурга перевела злоумышленникам 2,8 млн рублей под предлогом сохранения средств на «безопасном» счете
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. ...09.12.2022 Пенсионерка из Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам накопления в размере более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Екатеринбурге в отдел полиции № 12 УМВД обратилась 71-летняя женщина, рассказав, что ...27.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...