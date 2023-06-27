Курс евро с начала торгов вырос на 0,45%

УрБК, Москва, 27.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 85,02 руб., евро — ...05.06.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,42%
УрБК, Москва, 05.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,28 руб., евро — ...31.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 7,59%
УрБК, Москва, 31.05.2023. По состоянию на 15.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,01 руб., евро — ...14.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...30.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%
УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...