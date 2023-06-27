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Вчера, 16:56

Курс евро с начала торгов вырос на 0,45%

УрБК, Москва, 10.10.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 99,57 руб., евро — 105,22 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,26%, европейской — на 0,45%.
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