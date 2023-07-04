Банк России представит 16 октября новую купюру с достопримечательностью Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь 300-летия Екатеринбурга. Она ...06.02.2023 Екатеринбуржцы назвали главной достопримечательностью города Дом Севастьянова
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. 37% опрошенных жителей Екатеринбурга считают главным символом города Дом Севастьянова, ...01.08.2022 ЦБ РФ утвердил концепцию пятитысячной банкноты с изображением Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Центральный банк России утвердил концепцию банкноты номиналом 5 тыс. руб., на которой ...27.07.2016 Гознак: Новые купюры ЦБ РФ станут прототипом обновления всего банкнотного ряда
УрБК, Москва, 27.07.2016. Купюры нового номинала — 200 и 2 000 руб., которые ЦБ планирует выпустить в следующем году, ...15.04.2016 В Минкультуре предложили разместить на новых банкнотах памятники авангарда и Екатеринбурга
УрБК, Москва, 15.04.2016. В министерстве культуры РФ предлагают изобразить на новых рублевых купюрах памятники ...