Банк России представит 16 октября новую купюру с достопримечательностью Екатеринбурга

УрБК, Москва, 10.10.2023. Банк России назначил дату презентации новых купюр, на одной из которых будут изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Речь идет об обновленных купюрах номиналами 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. В мероприятии примут участие зампредседателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.



Зампред Банка России Сергей Белов ранее заявлял, что на пятитысячных купюрах могут появиться Дом Севастьянова, плотина Городского пруда на реке Исети, панорамный вид города Екатеринбурга или памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Также в качестве вариантов для размещения рассматривались здания-памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия».