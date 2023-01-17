Екатеринбуржцы назвали главной достопримечательностью города Дом Севастьянова

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. 37% опрошенных жителей Екатеринбурга считают главным символом города Дом Севастьянова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Голосование проходило на платформе «Активный Екатеринбург». Горожане могли выбрать любой из 11 вариантов ответа.
Так, второе место заняла набережная Городского пруда (19%), третье — здание администрации Екатеринбурга (13%). Водонапорная башня и городской зоопарк набрали по 6% голосов. За Храм-на-Крови, памятник основателям Екатеринбурга и торговый центр «Высоцкий» проголосовали 4% граждан. За Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых и Памятник воинам танкового корпуса были отданы по 2% голосов. Замыкает рейтинг стела Европа — Азия, набравшая всего 1%.
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