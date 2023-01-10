На платформе «Активный Екатеринбург» горожане выберут главную достопримечательность города

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. На платформе «Активный Екатеринбург» власти города проводят опрос, где местные жители могут выбрать место, которое они считают визитной карточкой муниципалитета.



Граждане проголосуют за 11 предложенных вариантов, среди которых набережная Городского пруда, памятник Татищеву и де Геннину, дом Севастьянова, усадьба Расторгуевых-Харитоновых, стела Европа-Азия, Храм-на-Крови.



Голоса принимаются с 17 января до 2 февраля 2023 года.



Также на платформе «Активный Екатеринбург» продолжается опрос горожан о велосипедной инфраструктуре города, который завершится 18 января 2023 года.