УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:03

В Екатеринбурге обновили главный туристический маршрут «Красная линия»

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Екатеринбурге обновили главный туристический маршрут «Красная линия». Проект курируется волонтерами «Красной линии» и поддерживается администрацией города. Разметка маршрута обновляется ежегодно, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Маршрут длиной 9 км проходит через исторический центр Екатеринбурга и включает в себя 39 достопримечательностей, среди которых Дом Севастьянова, усадьба Расторгуевых-Харитоновых, здание Екатеринбургского театра оперы и балета, Литературный квартал, Храм-на-Крови, Филармония, а также небоскреб «Высоцкий», памятник клавиатуре, штаб-квартира Русской медной компании и «Ельцин центр».

«На улицах города «Красная линия» появилась 18 июня 2011 года, а с 2018 года она стала официальным городским туристическим маршрутом, но изначально это был придуманный претворенный в жизнь волонтерский проект. В 2021 году в честь 10-летия проекта маршрут был обновлен: в него вошли новые объекты, а протяженность увеличилась почти на 2 км», — пояснили в горадминистрации.

По «Красной линии» ежедневно проводятся экскурсии, присоединиться к которым можно через запись на сайте проекта. Также можно пройти маршрут самостоятельно, воспользовавшись аудиогидом. Аудиогид доступен на русском и английском языках.

Отметим, что в прошлом году уральскую столицу посетили более 1,7 млн гостей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.01.2024 «Красную линию» в Екатеринбурге могут продлить до ВИЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Пешеходный туристический маршрут «Красная линия» в Екатеринбурге может быть продлен до ...

19.05.2023 В Екатеринбурге накануне акции «Ночь музеев» обновили «Красную линию»

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Екатеринбурге накануне акции «Ночь музеев» и 300-летия города обновили «Красную ...

12.03.2015 В Екатеринбурге обновят «красную линию» для туристов

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. «Красная линия», являющаяся туристическим ориентиром по основным достопримечательностям ...

17.05.2013 «Красная линия» Екатеринбурга обрастет инфраструктурой

Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских мероприятий Сергей Тушин ...

11.04.2013 Музей Эрнста Неизвестного будет включен в проект «Красная линия»

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Открывшийся в Екатеринбурге художественный музей Эрнста Неизвестного станет частью ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (48)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18