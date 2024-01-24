В Екатеринбурге обновили главный туристический маршрут «Красная линия»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Пешеходный туристический маршрут «Красная линия» в Екатеринбурге может быть продлен до ...19.05.2023 В Екатеринбурге накануне акции «Ночь музеев» обновили «Красную линию»
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Екатеринбурге накануне акции «Ночь музеев» и 300-летия города обновили «Красную ...12.03.2015 В Екатеринбурге обновят «красную линию» для туристов
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. «Красная линия», являющаяся туристическим ориентиром по основным достопримечательностям ...17.05.2013 «Красная линия» Екатеринбурга обрастет инфраструктурой
Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских мероприятий Сергей Тушин ...11.04.2013 Музей Эрнста Неизвестного будет включен в проект «Красная линия»
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Открывшийся в Екатеринбурге художественный музей Эрнста Неизвестного станет частью ...