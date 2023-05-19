В Екатеринбурге накануне акции «Ночь музеев» обновили «Красную линию»

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Екатеринбурге накануне акции «Ночь музеев» и 300-летия города обновили «Красную линию», пролегающую по основным туристическим достопримечательностям центра. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Маршрут, проходящий по знаковым местам Екатеринбурга, сегодня составляет 9 километров и включает в себя 39 объектов. Это солидные постройки, такие как дом Севастьянова, усадьба Расторгуевых — Харитоновых, здание Екатеринбургского театра оперы и балета, а также современные инсталляции (памятники клавиатуре, группе The Beatles) и многие другие интересные места», — говорится в сообщении.
В 2021 году маршрут был несколько видоизменен. По итогам общегородского голосования в него были добавлены наиболее интересные с точки зрения екатеринбуржцев объекты.
Напомним, что «Красная линия» — пешеходный туристический маршрут по историческому центру Екатеринбурга, обозначенный специальной разметкой на асфальте. Проект придуман и осуществлен по инициативе горожан и городской администрации в июне 2011 года.
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