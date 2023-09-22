Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала обновили опоры на основной ЛЭП в Удмуртской Республике

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. «Россети» — МЭС Урала смонтировали три новые опоры отечественного производства на линии ...20.09.2023 «Россети» — МЭС Урала провели ремонт линии электропередачи 500 кВ «Курчатовская — Исеть»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Энергетики осуществили модернизацию линии электропередачи 500 кВ «Курчатовская — ...01.09.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Сухого Лога
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали новые опоры на линии ...29.03.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установили новые опоры на ЛЭП 220 кВ в Курганской области
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили работы по замене четырех опор на линии ...17.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях электропередачи на Урале
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. До конца этого года «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях ...