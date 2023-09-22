Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала обновили опоры на основной ЛЭП в Удмуртской Республике

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали новые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Ижевск — Балезино» с отпайкой на подстанцию 220 кВ «Игра». Проведенная работа позволит повысить надежность электроснабжения Ижевска с населением более 620 тыс. человек, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



Решение о необходимости срочного проведения ремонтных работ было принято после планового осмотра линии электропередачи. Всего для замены конструкций энергетики задействовали 10 единиц техники, в том числе грузоподъемные механизмы.



Специалисты установили усовершенствованные модели железобетонных опор — каждая из них состоит из двух сборных секций, что существенно снижает их транспортную длину и позволяет экономить физические и финансовые затраты. Новые опоры отечественного производства изготовлены с применением современных материалов, устойчивых к особенностям климата региона. Срок их службы составляет не менее 35 лет.



Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Ижевск — Балезино» с отпайкой на подстанцию 220 кВ «Игра» составляет почти 125 км. От стабильной работы линии зависит электроснабжение потребителей Ижевска, поселка Балезино и других близлежащих населенных пунктов, в том числе объектов железной дороги.